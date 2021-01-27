Первый на Snapdragon 870: флагман Motorola Edge S представили официально
Компания Motorola, что входит в состав Lenovo, представила свой новый флагманский смартфон, получивший название Motorola Edge S. Он стал первым смартфоном на рынке, который работает на базе чипа Qualcomm Snapdragon 870.
Источник: IThome
Напомним мобильную платформу Snapdragon 870 Qualcomm официально представили только на прошлой неделе. Новинка стала продвинутым вариантом Snapdragon 865+.
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Характеристики Motorola Edge S
Смартфон получил 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 2520х1080 пикселей и частотой обновления изображения 90 Гц.
Motorola Edge S / Фото ithome.com
Интересно, что фронтальная камера здесь двойная, с модулями на 16 и 8 Мп. Модуль камеры врезан в экран. Основная камера имеет 4 датчика:
- модуль на 64 Мп,
- ультраширокоугольный на 16 Мп,
- 2 Мп датчик глубины,
- ToF.
Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 20 Вт. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани.
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Смартфон имеет поддержку сети 5G. Также здесь предусмотрен модуль NFC для бесконтактной оплаты, а также классический аудиоразъем 3,5 мм (такая редкость для флагманов). На смартфон установлена свежая операционная система Android 11.
Цена
Motorola Edge S уже поступила в продажу в Китае.
- Модель с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти можно купить за 310 долларов (8800 гривен).
- Вариант с 8/128 ГБ памяти оценили в 370 долларов (10 500 гривен).
- А топовая версия (8/256 ГБ) стоит 433 долларов (12 300 гривен).
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