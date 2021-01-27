Компания Motorola, что входит в состав Lenovo, представила свой новый флагманский смартфон, получивший название Motorola Edge S. Он стал первым смартфоном на рынке, который работает на базе чипа Qualcomm Snapdragon 870.

Источник: IThome

Напомним мобильную платформу Snapdragon 870 Qualcomm официально представили только на прошлой неделе. Новинка стала продвинутым вариантом Snapdragon 865+.

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Характеристики Motorola Edge S

Смартфон получил 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 2520х1080 пикселей и частотой обновления изображения 90 Гц.



Motorola Edge S / Фото ithome.com

Интересно, что фронтальная камера здесь двойная, с модулями на 16 и 8 Мп. Модуль камеры врезан в экран. Основная камера имеет 4 датчика:

модуль на 64 Мп,

ультраширокоугольный на 16 Мп,

2 Мп датчик глубины,

ToF.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 20 Вт. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани.

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Смартфон имеет поддержку сети 5G. Также здесь предусмотрен модуль NFC для бесконтактной оплаты, а также классический аудиоразъем 3,5 мм (такая редкость для флагманов). На смартфон установлена ​​свежая операционная система Android 11.

Цена

Motorola Edge S уже поступила в продажу в Китае.