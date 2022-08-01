Tesla на автопилоте насмерть сбила мотоциклиста: детали инцидента

Новая авария с участием электромобиля Tesla произошла в воскресенье, 31 июля, в американском штате Юта. Мотоциклист, в которого врезался водитель машины, скончался на месте.

Согласно сообщению местного новостного агентства, столкновение произошло около часу ночи. В полиции водитель утверждает, что просто не видел мотоциклиста. Смерть наступила в результате травм, не совместимых с жизнью.

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Детали дела

Как сообщают источники, Tesla въехала в мотоциклиста сзади. Были ли у него включены фары, не уточняют, однако это кажется важной деталью ввиду заверения водителя "Теслы", что он не заметил впереди себя другое транспортное средство.

Этот инцидент произошел на фоне масштабного расследования, уже долгое время ведущегося Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA).

Случай могут добавить в длинный список аналогичных, чтобы проверить противоречивую функцию помощи водителю.

В общей сложности туда внесли уже 48 аварий, которые привели к 19 смертям .

. Шестнадцать из этих аварий связаны со столкновением автомобилей Tesla с машинами скорой помощи, полиции или пожарных при включенном автопилоте.

В целом, отмечает источник, известно о 273 авариях с участием автопилота в период с июля 2021 по май 2022 только в США.

Расследование регулятора поднимает вопрос о возможном массовом отзыве технологии. Как это выглядело бы на практике, неясно – будет ли в таком случае компания физически забирать эти машины, чтобы внести изменения, или просто выпустит обновление программного обеспечения.

Как показывает эта последняя авария, бездумное использование функций помощи водителям и направление внимания на другие вещи во время движения приводит к явным рискам, особенно когда речь идет о полном пакете самостоятельного вождения.