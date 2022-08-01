Согласно сообщению местного новостного агентства, столкновение произошло около часу ночи. В полиции водитель утверждает, что просто не видел мотоциклиста. Смерть наступила в результате травм, не совместимых с жизнью.
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Детали дела
Как сообщают источники, Tesla въехала в мотоциклиста сзади. Были ли у него включены фары, не уточняют, однако это кажется важной деталью ввиду заверения водителя "Теслы", что он не заметил впереди себя другое транспортное средство.
- Этот инцидент произошел на фоне масштабного расследования, уже долгое время ведущегося Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA).
- Случай могут добавить в длинный список аналогичных, чтобы проверить противоречивую функцию помощи водителю.
- В общей сложности туда внесли уже 48 аварий, которые привели к 19 смертям.
- Шестнадцать из этих аварий связаны со столкновением автомобилей Tesla с машинами скорой помощи, полиции или пожарных при включенном автопилоте.
- В целом, отмечает источник, известно о 273 авариях с участием автопилота в период с июля 2021 по май 2022 только в США.
Расследование регулятора поднимает вопрос о возможном массовом отзыве технологии. Как это выглядело бы на практике, неясно – будет ли в таком случае компания физически забирать эти машины, чтобы внести изменения, или просто выпустит обновление программного обеспечения.
Как показывает эта последняя авария, бездумное использование функций помощи водителям и направление внимания на другие вещи во время движения приводит к явным рискам, особенно когда речь идет о полном пакете самостоятельного вождения.