Московский суд арестовал российские активы Google

Россия продолжает делать все, чтобы мировые технологические компании никогда больше не захотели работать на ее территории. В этот раз суд наложил арест на активы Google.

Арбитражный суд Москвы арестовал активы российского офиса компании Google еще на 500 миллионов рублей. Это не первый подобный арест.

Интересно Большинство российских работников Google покинули страну, – The Wall Street Journal

Что известно

Как сообщают источники, такое решение суд принял в качестве обеспечительной меры по иску АНО "ТВ-новости", учредителя телеканала RT.

Это распространяется и на средства, которые в будущем будут поступать на счета американской IT-корпорации.

Компания требует от Google восстановить доступ к своим заблокированным каналам на YouTube и взыскать штраф в случае невыполнения решения суда.

Аналогичный иск ранее подавал подразделение холдинга "Газпром-медиа", тогда арбитраж также арестовал активы Google на 500 миллионов рублей.

Несколькими днями ранее в Google объявили о запуске процедуры банкротства для своего российского филиала, объясняя это невозможностью обеспечить работу офиса в условиях огромных штрафов (на компанию в декабре 2021 года наложили оборотный штраф в размере более 7,2 миллиарда рублей по делу о неудалении запрещенного в России контента) и остановки финансовой деятельности на территории страны (Google запретила россиянам проводить какие-либо платежи в своих приложениях, в том числе покупать платные программы, оплачивать подписки, заказывать рекламу, монетизировать контент на YouTube и прочее, что неизбежно привело к падению прибыли из России).

По данным американского ежедневного издания The Wall Street Journal, большинство сотрудников российского Google уже покинули Россию, уехав в Дубай, где у компании есть большой офис. При этом остальная часть работников решила уволиться и остаться в России.