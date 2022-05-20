Арбитражный суд Москвы арестовал активы российского офиса компании Google еще на 500 миллионов рублей. Это не первый подобный арест.

Интересно Большинство российских работников Google покинули страну, – The Wall Street Journal

Что известно

Как сообщают источники, такое решение суд принял в качестве обеспечительной меры по иску АНО "ТВ-новости", учредителя телеканала RT.

Это распространяется и на средства, которые в будущем будут поступать на счета американской IT-корпорации.

Компания требует от Google восстановить доступ к своим заблокированным каналам на YouTube и взыскать штраф в случае невыполнения решения суда.

Аналогичный иск ранее подавал подразделение холдинга "Газпром-медиа", тогда арбитраж также арестовал активы Google на 500 миллионов рублей.

Несколькими днями ранее в Google объявили о запуске процедуры банкротства для своего российского филиала, объясняя это невозможностью обеспечить работу офиса в условиях огромных штрафов (на компанию в декабре 2021 года наложили оборотный штраф в размере более 7,2 миллиарда рублей по делу о неудалении запрещенного в России контента) и остановки финансовой деятельности на территории страны (Google запретила россиянам проводить какие-либо платежи в своих приложениях, в том числе покупать платные программы, оплачивать подписки, заказывать рекламу, монетизировать контент на YouTube и прочее, что неизбежно привело к падению прибыли из России).

По данным американского ежедневного издания The Wall Street Journal, большинство сотрудников российского Google уже покинули Россию, уехав в Дубай, где у компании есть большой офис. При этом остальная часть работников решила уволиться и остаться в России.

Напомним, ранее Google заблокировал Youtube-каналы RT и Sputnik из-за начатой Россией войны против Украины. Кроме того, учетные записи RT и Sputnik заблокированы в TikTok и Facebook. В феврале в Германии запретили вещание телеканала RT DE на всех платформах из-за отсутствия у него необходимого разрешения в соответствии с местным законодательством о СМИ. На это Россия ответила прекращением работы в стране немецкой вещательной компании Deutsche Welle. Корпункт телеканала был закрыт, а аккредитация всех сотрудников российского бюро аннулирована.