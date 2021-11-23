Мошенники "возродили" криптовалюту Telegram: сомнительная реклама распространяется в Facebook

Несмотря на все попытки компании Meta следить за порядком в своей соцсети Facebook, нередко там можно встретить рекламу фальшивых денег, вымышленных заявлений и обещаний от якобы официальных лиц или государства, фейковых банковских проектов и другое. На этот раз мошенники взялись за криптовалюту Telegram.

Сайт, на который ведет ссылка с Facebook-страницы, сразу же объявляет: "Наконец-то: новая цифровая валюта от Telegram уже опережает все мировые валюты и заменит рубль". Очевидно, схема рассчитана на граждан России, в том числе и потому, что рекламируют ее якобы обещаниями Путина.

Интересно Telegram представил официальную рекламную платформу с весьма странными условиями

Gram Ton: изобретение мошенников

Обманный сайт уверяет, что проект создан лично Павлом Дуровым, что он официально объявил о его запуске, и что в перспективе он заменит собой российскую валюту.

Конечно же, обещают огромные прибыли. На них намекают стерильные и исключительно положительные отзывы от якобы реальных людей – как на Facebook, так и на сайте. Довольные "клиенты" показывают, что смогли купить автомобили, iPhone, а на скриншотах видны суммы средств, которые якобы вывели на счета после операций с криптовалютой.

Фейковый отзыв на сайте фейковой криптовалюты / Скриншот

"Давно мечтал купить себе хороший автомобиль, плюс хотелось не дешевый и качественный, чтобы красивый был и большое спасибо вашей валюте, только благодаря вам это стало реальностью. Посмотрите какую ласточку удалось купить!"

На самом сайте размещена форма для заявки на участие в проекте. Туда предлагают внести личные данные: фамилию, имя, электронный адрес и номер телефона. Вероятно, все эти данные позже будут продаваться мошенниками. Список телефонных кодов показывает возможность участия из любой страны. Хотя сам сайт не переведен ни на один язык, кроме русского.

Там же приводятся якобы слова российского президента Путина. Он обещает, что криповалюта Telegram сделает россиян миллионерами:

Российская Федерация давно уже нуждается в кардинальных изменениях в сфере экономики. И выпуск новой цифровой валюты стал отличным поводом и возможностью для каждого жителя нашей страны. Запуск цифровой валюты изменит не только Россию, но и весь мир. Стоимость валюты Telegram, несомненно, будет очень высокой. Выше, чем у любой другой валюты. Когда будет обнародовано название цифровой валюты от Telegram, многие люди практически сразу станут миллионерами,

– убеждают мошенники.

, Павел Дуров действительно хотел выпустить криптовалюту, и даже успел собрать деньги от инвесторов, но этот. Все наработки братьев Дуровых были опубликованы в открытом доступе. Поэтому криптовалюта на основе блокчейн-сети TON теоретически может появиться, но она не будет иметь отношения к Дурову и Telegram. На сегодня таких проектов нет.