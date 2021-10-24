Известно, что приложение для Android содержит редактор, который позволяет менять данные по желанию пользователя. Также там уже есть шаблоны нескольких документов: студенческого билета, паспорта, карточки налогоплательщика и водительского удостоверения.
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Не обошлось без фиктивных COVID-сертификатов, которые "подтверждают" получение двух вакцин владельцем "документа".
"Документы" и режим редактирования в фейковом сервисе "Дия" / Фото Ggadget
Как работают фиктивные приложения "Дия"
По сути это обычное приложение с нарисованными элементами оригинального приложения от Минцифры. Сами мошенники отмечают, что их продукт не вызывает никаких подозрений у продавцов. Поэтому с его помощью несовершеннолетние могут покупать в магазинах алкоголь и сигареты.
Конечно, если проверить документы должным образом, применив сканер в приложении "Дия", как это нужно делать для правильной верификации, – ничего не сработает.
Цена фейкового приложения "Дия" составляет 120 гривен. Как сообщает портал GG, приложение рекламируют в Telegram-канале, который внешне имитирует "Дию" и на фейсбук-странице MAGNA Arquitectos.
Мошенники продают фейковое приложение "Дия"/ Скриншот Ggadget