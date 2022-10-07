Судя по всему, первые жалобы на полученные сообщения появились в соцсети LinkedIn, хотя их можно до сих пор часто встретить в Twitter. Поступают они через мессенджеры или смс.

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"Привет, я менеджер по найму..."

Каждое из таких мошеннических посланий начинается примерно одинаково. Неизвестные сообщают, что они якобы менеджеры по найму в одной из компаний – Amazon или AliExpress – и ищут новых онлайн-сотрудников на неполный рабочий день. Предлагают работу из дома, простые задания, которые можно выполнять в любое время и в любом месте, а также высокую заработную плату, которую якобы выплачивают в тот же день. В случае Amazon обещают от 5000 до 30000 гривен в день, а в AliExpress несколько скромнее – от 1000 до 8000 гривен.

Ниже всегда указаны номера телефонов, ссылки на якобы телеграм-канал, или ссылки для связи через мессенджер. После таких "идеальных" условий работы кто-то точно захочет попасться на крючок.



Примеры мошеннической рассылки в iMessage и WhatsApp / Фото dev.ua

Сообщения поступают каждый раз из разных номеров и аккаунтов. Некоторые пользователи даже получили их несколько раз. Аналогичное получила и редактор dev.ua.

В сети выдвинули несколько теорий:

Одной из причин рассылки видят попытки распространить среди украинцев вредоносное программное обеспечение, следить за смартфонами и компьютерами. Стоят за ними, по мнению пользователей, российские власти.

По другой версии, это "скрытый набор в ботоферму" – вероятно, тоже российскую.

Кроме того, это может быть попытка собрать какие-либо статистические данные из устройств.