Мошенники обманули банк в Эмиратах на 35 миллионов долларов с помощью дипфейк-голоса

О деталях инцидента стало известно из судебных документов. На семи страницах следствие описало, как преступникам удалось втереться в доверие и какие средства они для этого использовали.

В январе 2020 года руководитель одного из отделений банка в ОАЭ ответил на звонок человека, который представился директором крупной компании. В опубликованных документах не указывают, о ком именно идет речь и какой компанией прикрывались мошенники. Однако им удалось убедить жертву.

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Что произошло

Мошенник заявил, что его фирма заключает крупную сделку на 35 миллионов долларов.

Работник банка при этом согласился перевести указанную сумму на якобы новые счета, ничего не заподозрив.

Ему казалось, что он ведет диалог с реальным клиентом, с которым общался совсем недавно.

Голос во время мошеннического звонка был точно таким же, как и во время последнего обращения реального клиента.

Кроме того, в банке считали подлинными и электронные письма от мошенников.

А реалистичности всей афере добавило привлечение к этой схеме юриста.

Как оказалось позже, во время звонка мошенники применили дипфейк-технологию Deep Voice, которая изменила реальный голос так, что он стал похожим на голос директора компании.

Всего участие в масштабном обмане приняли 17 человек. Полученные средства были разбросаны на множество банковских счетов по всему миру. Несколько из них базировались в американском Centennial Bank, что дало возможность правоохранительным органам ОАЭ сделать запрос об оказании помощи в расследовании в США.