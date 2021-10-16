В январе 2020 года руководитель одного из отделений банка в ОАЭ ответил на звонок человека, который представился директором крупной компании. В опубликованных документах не указывают, о ком именно идет речь и какой компанией прикрывались мошенники. Однако им удалось убедить жертву.
Интересно Исследование показало, на что готовы пойти американцы ради сохранения удаленной работы
Что произошло
- Мошенник заявил, что его фирма заключает крупную сделку на 35 миллионов долларов.
- Работник банка при этом согласился перевести указанную сумму на якобы новые счета, ничего не заподозрив.
- Ему казалось, что он ведет диалог с реальным клиентом, с которым общался совсем недавно.
- Голос во время мошеннического звонка был точно таким же, как и во время последнего обращения реального клиента.
- Кроме того, в банке считали подлинными и электронные письма от мошенников.
- А реалистичности всей афере добавило привлечение к этой схеме юриста.
Как оказалось позже, во время звонка мошенники применили дипфейк-технологию Deep Voice, которая изменила реальный голос так, что он стал похожим на голос директора компании.
Всего участие в масштабном обмане приняли 17 человек. Полученные средства были разбросаны на множество банковских счетов по всему миру. Несколько из них базировались в американском Centennial Bank, что дало возможность правоохранительным органам ОАЭ сделать запрос об оказании помощи в расследовании в США.