Как пишет источник, не повезло "поклонникам рецензий Google", обращающих внимание на отзывы, оставленные клиентами. Мошенники разослали по электронной почте одинаковую угрозу нескольким ресторанам, предлагая убрать свои плохие оценки в виде одной звезды в обмен на вознаграждение.

Интересно Северная Корея заявила, что COVID на ее территории распространили инопланетяне.

Кибершантаж

Как отмечает издание, этот тип киберпреступлений почти невозможно предотвратить, поскольку платежи по подарочным карточкам "невероятно трудно отследить". Владельцы, которым важна репутация их заведений на сервисах Google, должны либо подчиниться требованиям мошенников, либо пытаться сообщать о ситуации клиентам.

Вы просто будто беззащитны. Кажется, мы просто сидим,

— цитирует слова Джулианны Янг, генерального менеджера ресторана Sons & Daughters в Сан-Франциско NYT.

Некоторые заведения обращаются за помощью в Google – вероятно, с просьбой отменить нечестную оценку. Однако и здесь не всё так просто. Менеджер чикагского EL Ideas рассказывает, что он "теряет разум" из-за позиции корпорации, которая заключается в том, что "отзыв нельзя удалить".

Нет выбора

В письмах, якобы отправленных из Индии, мошенники пишут: "Мы искренне извиняемся за наши действия и не хотим нанести вред вашему бизнесу. Но у нас нет другого выбора". После этого просят подарочную карту Google Play на сумму 75 долларов США. Что делают с ней дальше, неясно. Возможно, надеются продать и выручить за нее реальные деньги. Указанная сумма, как отмечает издание, может стоить целой недели дохода в Индии.

Если эти письма действительно отправлены жителями Индии, становится понятно, почему мошенники заявляют об отсутствии выбора. Ситуация на рынке труда в этой стране сегодня очень сложна, особенно в сельской местности.