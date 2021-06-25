Трудолюбивый мошенник рассылал более 25 тысяч SMS в день: как его задержали

На прошлой неделе полиция Великобритании арестовала мошенника который рассылал текстовые сообщения тысячам людей, чтобы выманить их банковские реквизиты. По оценкам следователей, используя несколько SIM-карт, этот человек отправил около 25 тысяч текстовых сообщений только в день ареста.

21-летний мошенник, имя которого не называется, снимал комнату в Манчестере. Именно в ней и происходили все фишинговые операции.

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Что известно

Правоохранители считают, что задержанный был частью большей преступной группы и выполнял "черную работу" для важных игроков – руководителей операции.

Мошенника поймали только потому, что работникам отеля он казался подозрительным: носил в сумке множество кабелей, что казалось странным.

При обыске полицейские обнаружили оборудования для SMS-фишинга.

На удаленных устройствах хранилось более 44 тысячи мобильных контактов.

Текстовые сообщения, которые массово рассылал мошенник, были написаны от имени службы доставки посылок Hermes. Они сообщали жертве, что та пропустила доставку, а потом спрашивали банковскую информацию.

Число пострадавших от этой мошеннической схемы пока не раскрывается, но речь может идти о тысячах человек.