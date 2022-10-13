Мошенник, назвавшийся российским космонавтом, выманил у 65-летней японки 4,4 миллиона иен, что эквивалентно примерно 30 тысячам долларов США, после того, как заявил, что находится на борту Международной космической станции и ему нужны деньги, чтобы добраться до Земли.

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Муж дошел до того, что сделал предложение женщине в любви и заявил, что хочет начать с ней жизнь в Японии, при условии, конечно, что она заплатит за его поездку домой. Фальшивый космонавт, имя которого остается неизвестным, убеждал женщину, называя космические агентства, такие как NASA и JAXA, японское космическое агентство.

Мошенник также сказал женщине, когда он был без связи в течение нескольких дней, что сотовая связь на борту МКС работает с перебоями – хотя в космосе нет сотовой связи, и астронавты полагаются на IP-телефон, подключенный к Интернету.

Само собой разумеется, что астронавтам также не нужно собирать деньги для возвращения на Землю, поскольку билет, который стоит десятки миллионов долларов, оплачивается всей страной в виде налогов.

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Что было дальше

В конце концов, отправив в общей сложности пять платежей, женщина поняла, что ее обманывают и сообщила о мошеннике в полицию. Пока неизвестно удалось ли задержать мужчину и вернуть женщине деньги.

К сожалению, это не первый случай подобного рода: в 2016 году мужчина, называвший себя первым астронавтом Нигерии, заявил, что застрял на борту советского корабля и ему нужно 3 миллиона долларов, чтобы вернуться домой.