Тысячи людей посмотрели на YouTube фейковую презентацию Apple о криптовалютах

Презентация Apple является счастливым часом для мошенников. Как и в прошлом году, они провели фейковую трансляцию мероприятия, однако свой фейк организовали вокруг темы криптовалют, а не устройств.

Запись, в которой центральной фигурой был генеральный директор Apple Тим Кук, на самом деле была его старым интервью, которое он давал для CNN еще в 2018 году. Мошенничество рассчитано на людей, которые не знакомы с традиционными презентациями устройств компании, но захотели посмотреть. На обман попались "десятки тысяч" зрителей.

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Что произошло

Как пишет источник, трансляция была щедро набита всевозможными ключевыми словами в заголовке и описании, по которым невнимательные пользователи могли бы искать настоящую презентацию Apple, но попасть на фейк.

Кроме того, у нее были и другие элементы, которые выдавали обман. В само видео автор встроил логотипы Bitcoin и Ethereum, закрыв ими логотип CNN Money и добавил жирным шрифтом "Срочные новости".

В описании к видео, конечно же, была ссылка на сомнительный криптосайт, призванная, вероятно, обмануть зрителей, выманив у них криптовалюту. Сработало ли это, к сожалению, сказать невозможно.

Как отмечает журналист The Verge Джей Питерс, мошенническая трансляция стала настолько популярной, что пробилась в рекомендации.