Морской флот Великобритании испытал искусственный интеллект против сверхзвуковых ракет

Военные впервые применили ИИ против сверхзвуковых ракет в учениях. Флот Великобритании прошел у берегов Шотландии и Норвегии в рамках программы НАТО Formidable Shield ("Грозный щит"), нацеленной на создание противоракетного ИИ, с участием около 3 300 военнослужащих из 10 стран Альянса.

Сверхзвуковые ракеты – один из самых грозных видов оружия в арсенале современного флота. Они летят близко к воде со скоростью, близкой к скорости звука, поэтому их сложно обнаружить, а перехват требует мгновенных расчетов и точности принятия решений.

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Даже с помощью компьютеров специалисты ПВО рискуют не справиться с анализом большого объема данных в сжатые сроки и под угрозой уничтожения корабля. Поэтому задачей системы на базе ИИ было обнаружить, отследить и перехватить сверхзвуковые ракеты условного противника с минимальным вмешательством человека.

Испытания системы противоракетной обороны на базе искусственного интеллекта

ВМФ Британии вывел на учения один эсминец и два эскадренных миноносца с экспертами военной лаборатории Dstl, а также промышленными партнерами из Roke, CGI и BAE Systems на борту. Отработка различных боевых ситуаций продлится в течение трех недель.

В ходе первого дня учений одна из систем ИИ – Startle – мониторила воздушную среду, выдавала рекомендации и предупреждения в реальном времени. Другая – Sycoiea – получала результаты от первой, помогала идентифицировать летящие ракеты и выбирать подходящее оружие для их уничтожения.



Системы обороны на базе ИИ продемонстрировали высокий уровень эффективности / Royal Navi

Результаты. Как сообщили представители ВМФ, ИИ позволил быстрее распознавать угрозу и даже обошел по скорости реакции командный пункт, у которого было меньше нагрузки.

Как применение искусственного интеллекта поможет в случае реальной угрозы

Программа Formidable Shield позволяет понять, насколько быстро сверхзвуковые ракеты можно будет нейтрализовать с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. Хотя ИИ не обладает интеллектом в человеческом смысле, он может обнаруживать закономерности благодаря Big Data и учиться перехватывать вражеские ракеты.