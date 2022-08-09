Причина довольно привычная – климат. Дело в том, что пол черепахи зависит от температуры, при которой инкубируется яйцо. Если температура будет ниже 81,86 градуса по Фаренгейту (27,7 по Цельсию), на свет появится самец. Выше 88,8 по Фаренгейту (31,5 по Цельсию) – самка. Промежуточные температуры, а также их колебания с одного показателя на другой дают равные шансы. Проблема в том, что температуры в последнее время не колеблются, они постоянно поднимаются.

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Есть ли будущее у черепах

Это конкретное наблюдение проводилось во Флориде, США. Как пишет источник, последние четыре лета здесь были самыми жаркими в истории. Учитывая, что тенденция к потеплению характерна для всего мира, то если она сохранится, популяции черепах во всем мире будут под угрозой как никогда.

С годами вы увидите резкое сокращение их популяции, потому что у нас просто нет генетического разнообразия. У нас нет необходимого соотношения самцов и самок, чтобы иметь возможность успешно размножаться,

– комментирует Росалес Родригес, смотрительница морских черепах в зоопарке Майами.

Сегодня морские черепахи и без того в опасности из-за браконьерства и уничтожения среды обитания. Кроме того, Национальная океаническая служба США предупреждает, что повышение температуры песка может привести к гибели новорожденных черепах, а это значит, что вскоре новых детенышей вообще не будет.