Морды и лапы динозавров могли быть очень яркими

Кинематограф укоренил в сознании образ динозавра в виде ящера с темной окраской. Но сегодня мы знаем, что у многих из них были перья. А теперь, оказывается, они были еще и ярко окрашены.

Если посмотреть на птиц, близких родственников динозавров, то можно заметить, что их кожа часто может быть яркой. Например, красные гребни у петухов, ярко окрашенные в разные цвета лапы или ярко-желтые мешки на клюве пеликана. Палеонтологи предполагают, что динозавры также могли иметь такое яркое разнообразие окраски кожи. Более того, "лица" и лапы могли быть разными по цвету.

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Упрощенное эволюционное дерево, демонстрирующее как проявляются яркие цвета у разных животных / Фото Evolution

Подробнее о ярком образе динозавра

Предположение о яркой окраске некоторых частей тела динозавров было сделано на основе масштабного исследования. В нем ученые исследовали последнего общего предка динозавров и птиц, а также черепах, крокодилов и около 4 тысяч видов птиц. Эти животные были выбраны потому, что они родственники вымерших динозавров.

Палеонтологи обнаружили, что последний общий предок имел 50% шансов на то, чтобы его кожа была ярко окрашена. А вот когти и перья, вероятно, не были такими яркими – исследование показало нулевой шанс на это.

Яркие цвета кожи у птиц появляются благодаря естественным органическим пигментам каротиноидов. Животные получают их из еды. Но эти пигменты очень плохо проявляются в окаменелостях, поэтому мы и не уверены в цвете кожи древних динозавров.

Птицы получают каротиноиды в такой пище, как растения и беспозвоночные. Поэтому, например, мясоядные птицы имеют не такую ​​яркую окраску, как травоядные. Также оказалось, что травоядные птицы и те, кто питается беспозвоночными, имеют большую вариативность окраски кожи, чем мясоядные птицы и животные. Зная это, ученые начали исследовать рацион динозавров, а также то, как он менялся у разных групп.

Различные группы динозавров переходили на диету с преобладанием растений или смешанную диету. Этот переход, вероятно, привел к изменению окраски кожи и неоперенных тканей,

– рассказывает автор исследования Джулия Кларк.

Поэтому, полагают ученые, динозавры могли иметь очень яркие цвета кожи. В то же время, цвет лап и цвет морды мог отличаться. Также, предполагают палеонтологи, цвет кожи мог изменяться у некоторых видов в зависимости от сезона (например, более яркий цвет во время сезона спаривания), возраста и рациона.