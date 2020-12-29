Начиная с апреля 2020 года в условиях пользования сервисом monobank была размещена ссылка, которая давала возможность получить бесплатную платиновую карту первому, кто по этой ссылке перейдет. Однако ни один человек так и не наткнулся на подарок.

Ссылку добавили 1 апреля 2020 года. Об этом пишет издание ain.ua ссылаясь на Олега Гороховского, сооснователя monobank.

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Что известно

Ссылка была спрятана на 66 странице правил пользования и предлагала пользователю заполнить форму необходимыми банку данными и поделиться ссылкой с двумя друзьями, которые тоже получили бы подарочные карты.

Как сообщил Олег Гороховский, по ссылке так никто и не перешел. По его словам, это показывает, что такие правила пишутся юристами для юристов, а для обычного клиента они совершенно не нужны.

Бизнесы по всему миру генерируют гигабайты никому ненужной юридической лабуды. Одни юристы пишут, другие читают, третьи проверяют, четвертые аудируют... А бизнесмены платят им всем. Уважаю! Думаю, это очень важно для клиентов,

– написал Олег Гороховский на своей странице.

Сейчас ссылку уже убрали. В целом она была доступна почти 9 месяцев.