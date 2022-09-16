Как сообщает 24 канал , в настоящее время работа всей системы Monobank работает в штатном режиме. Об этом Олег Гороховский сообщил в своем телеграмм-канале .

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Кибератаки на Украине продолжаются

Еще перед началом полномасштабного вторжения Россия начала осуществлять кибератаки на разные учреждения в Украине. Эти атаки продолжаются до сих пор. К счастью серьезных последствий до сих пор нанесено не было. Все благодаря совместной работе различных служб, которые за это время научились реагировать на опасности в киберпространстве, успешно предупреждать их, отражать и быстро преодолевать последствия.

Вопрос кибербезопасности крайне важен и в мирное время. Тем острее оно когда страна-агрессор постоянно пытается нанести вред гражданским и в киберпространстве. Именно поэтому следует позаботиться и о личной кибербезопасности. Вот несколько важных советов от Дерспецсвязи:

Изменить все слабые пароли до важных аккаунтов, если использовали до сих пор. Как это сделать, читайте в нашем материале.

Измените пароли также в случае, если в течение длительного времени этого не делали.

Установите все необходимые обновления приложений на компьютере и смартфоне.

Просканируйте устройства с помощью антивируса. Обязательно установите его, если этого не сделали.

Удалите все сломанные пиратские программы, которые устанавливали ранее – они могут содержать уязвимости и представлять опасность для компьютера.

Удалите российские программы, если до сих пор таковыми пользуетесь.

Сделайте резервные копии важных документов, файлов, чтобы восстановить их в случае потери.

Настройте всюду, где возможно, двухфакторную аутентификацию.

Не загружайте файлы из неизвестных источников.

Помните, что ссылки на фишинговые сайты могут быть замаскированы под поздравления с праздником, выигрыши в лотерею, письма от магазинов. Не перейдите по ссылкам, полученным от незнакомцев и даже друзей.

При получении подобных писем обращайте особое внимание на e-mail отправителя, ведь часто хакеры атакуют с адресов, которые почти идентичны адресам официальных источников, отличаясь всего на одну букву.

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Не доверяйте сомнительным телеграммам-каналам или новостным сайтам, о которых впервые слышите. Часто за такими сообщениями скрываются фишинговые атаки.