Популярный онлайн-банк monobank решил тоже подвести итоги 2020 года и обнародовал интересную статистику и факты о своих клиентах. В частности, банк назвал самый популярный смартфон, которым пользуются его клиенты.

Им оказался iPhone 7. А вот популярный мессенджер не удивил – это Viber, доля пользователей Viber в общей структуре клиентов monobank – 60% – сказано на официальной странице monobank.

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Напомним, что именно Viber является самым популярным мессенджером в Украине, им пользуются 96% украинцев, которые имеют смартфон.

Еще немного статистики

В 2020 году к monobank присоединилось более миллиона пользователей, а именно 1,3 миллиона.

Также интересно, что самому взрослому клиенту онлайн-банка 99 лет.

Мужчины выбирают monobank несколько чаще, чем женщины. Эксперты насчитали 57,2% мужчин со всей клиентской базы и 42,8% женщин.

Киевлян среди всех пользователей онлайн-банка – 16,4%.

Напомним, в конце ноября monobank преодолел отметку в 3 миллиона клиентов. Анонс приложения monobank состоялся 15 ноября 2017 года. Тогда он стал доступным для пользователей iOS. А 17 ноября онлайн-банк смогли загрузить и владельцы девайсов на Android.

При этом планы у создателей банка очень амбициозные – уже в 2021 году клиентскую базу хотят расширить до 5 миллионов клиентов.