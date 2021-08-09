Археологи отыскали один из древнейших монетных дворов в мире

Изучение истории изготовления платежных средств – это увлекательное дело. Древнейшие места чеканки монет зафиксированы в Лидии в Малой Азии и в Индии. Смело можно добавить к этому короткому списку и Китай. Недавно там нашли монетный двор, который, возможно, является одним из древнейших монетных дворов мира.

Китайские ученые нашли у города Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай, остатки древнего монетного двора. Он располагался на территории бронзового литейного цеха. Там древние мастера Поднебесной изготавливали необычные стандартизированные монеты-лопаты.

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Монеты в форме лопаты, которые использовали в древнем Китае / Фото Antiquity

Монеты-лопаты государства Чжэн

Монеты, которые формой напоминали лопаты, были привычным явлением на территории современного Китая сотни лет. Лишь около 221 года до нашей эры император Цинь Шихуанди отменил чеканку этих монет.

Такие монеты имели полое гнездо, напоминающее металлическую лопату. Это гнездо было со временем превращено в тонкую и плоскую деталь. Со временем на монеты были нанесены символы для обозначения их номинала.

Найденный монетный двор представляет собой пример одного из самых древних монетных дворов в мире. Он существовал при господстве государства Чжэн (806–375 годы до нашей эры), но около 450 года до нашей эры город был покинут. Вероятно, монетный двор также был закрыт.

Почему китайцы использовали монеты странной формы

На удивление, такая форма была достаточно удобной для жителей древнего государства Чжэн.

Монеты-лопаты имели специальное отверстие, через которое просовывалась нить. Нитью владелец монет скреплял их, чтобы не потерять. На монетах было указано в каком именно городе они были изготовлены.