Молодую Землю бомбили астероиды размером с город: исследование

Ученые давно предполагали, что на ранних этапах существования нашей планеты ее атаковали крупные и мелкие небесные тела. Новое исследование показало, что количество этих ударов было в 10 раз больше, чем считалось ранее, а некоторые астероиды при этом имели масштабы, сравнимые с городом.

Ударные кратеры от столкновений с космическими телами хорошо видно на Луне, но на Земле их следы потеряны, поскольку на планете присутствуют атмосферное выветривание и тектоника плит. Однако нам известно, что ранняя Земля подвергалась ужасным метеоритным бомбардировкам. Они оказывали существенное влияние на химический состав приповерхностных слоев планеты и ее способность поддерживать жизнь. Исследование об этом представили на конференции Goldschmidt Geochemistry.

Интересно Microsoft представила ностальгические фоны: здесь и Paint, и победа в пасьянс, а также скрепка

О чем говорит исследование

Частично следы этих событий сохранились в некоторых древних породах.

Все потому, что гигантские удары от астероидов выбрасывали расплавленные частицы породы на километры вокруг.

Эти частицы затем охлаждались и падали на поверхность, оседая на камнях в виде небольших оплавленных "сферул".

На основе этих данных ученые из Юго-Западного исследовательского института (США) разработали новую модель ударного потока и сравнили результаты ее тестирования со статистическим анализом данных о давней Земле.

Таким образом, они пришли к выводу, что на нашу планету между 3,5 и 2,5 миллиарда лет назад могло приходиться в 10 раз больше столкновений, чем считалось ранее. Многие из них были действительно гигантскими – Земля подвергалась атакам астероидов, сопоставимым с астероидом Чиксулуб, который, как считается, ускорил массовое вымирание динозавров.

Такие масштабные небесные тела падали на планету в среднем каждые 15 миллионов лет.