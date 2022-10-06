То, что нашли ученые – и впервые успешно нанесли на карту – было своеобразным звездным кладбищем, значительно превышающим высоту нашей собственной галактики. Опубликовав свое сопроводительное исследование в Ежемесячном вестнике Королевского астрономического общества, исследователи метко назвали открытие "галактическим подземным миром".

Не пропустите Луну мог сформироваться через час после удара Земли с другой планетой: вот как это выглядело

"Высота" галактического подземного мира более чем втрое превышает высоту самого Молочного Пути. И удивительные 30 процентов объектов были полностью выброшены из галактики.

– сказал ведущий автор исследования Дэвид Суини, аспирант Сиднейского института астрономии.

Звездное кладбище

Как черные дыры, так и нейтронные звезды образуются в результате сверхнового, катаклизма происходящего взрыва, когда массивные звезды сжимаются у себя в конце своего жизненного цикла. Мощный взрыв выбрасывает эти звездные остатки в темные области космоса, где они становятся неуловимыми для астрономов.

Но путем тщательного моделирования продолжительности жизни квондам-звезд исследователи смогли предсказать, куда попадают их "трупы".

Взрывы сверхновых асимметричны, и их остатки выбрасываются на высокой скорости – до миллионов километров в час. Что еще хуже, это происходит в неизвестном и случайном для каждого объекта направлении,

– отметил Суини.

Читайте на сайте Ученые считают, что вся суша на Земле медленно соединится в единый суперконтинент

Большая тайна

Составление карт этого подземного мира является увлекательным, однако очень непростым делом. Но ученых особенно удивил состав этого звездного кладбища. По словам Суини, компактные остатки мертвых звезд показывают принципиально иное распределение и структуру среды, чем в видимой галактике.

В общем, ученые ожидали, что галактический "подземный мир" будет отличаться от того, что мы наблюдаем, но в общих чертах он будет оставаться похожим. Разница же довольно основательная – этого исследователи не ждали и теперь им нужно разобраться со всем этим.