Физики научились точно направлять молнии лазером: как это работает

Команда физиков из нескольких стран сообщила об успешном применении мощного лазера для управления молниями. Для этого они в течение двух месяцев во время грозы подсвечивали простор над башней Сентис, расположенной в горах Швейцарии. Из 16 молний, ударивших в башню во время наблюдения, четыре были направлены лазером.

Еще с XVIII века у человечества достаточно эффективное средство борьбы с молниями – громоотвод. Он выполняет простую задачу – так сказать, отводит внимание молнии на себя, во время грозы, чтобы она ударила в металлический стержень запихнутый в землю, а не в соседнее здание, антенну, столб или другую структуру.

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В общем громоотвод очень хорошо выполняет свою функцию, однако ученые то ли из любопытства, то ли от скуки решили изобрести способ, который больше подходит XXI веку. А что может быть более технологичным и футуристическим, чем лазеры.

Как работает новый способ отвода молний

Идея лазерного отвода молнии основана на филаментации луча (распространение пучка света в среде без дифракции). По мере распространения в атмосфере достаточно сильный луч самофокусируется. Самофокусировка сопровождается ростом интенсивности, большое значение которой ионизирует воздух.

Свободные электроны рассеивают луч, поэтому он проходит некоторое расстояние в условиях динамической конкуренции между этими двумя эффектами. В результате в воздухе на миллисекунды образуется узкий длинный плазменный канал, обладающий высокой проводимостью и поэтому притягивающий молнии.

Башня Сентис имеет высоту 124 метра и расположена на высоте в два с половиной километра над уровнем моря. Это очень популярный объект в среде физиков, занимающихся исследованием молний. Дело в том, что молнии бьют у нее в среднем сто раз в год.



Фото башни Сентис с длинной выдержкой, чтобы продемонстрировать луч лазера / Фото arxiv

Группа ученых, подготовившая исследование, устанавливала лазер у основания и направляла луч почти параллельно башне. Это был лазер, испускающий за одну секунду тысячу пикосекундных импульсов с длиной волны 1030 нанометров и энергией 500 миллиджоулов (Yb:YAG лазер).

Основываясь на лабораторных исследованиях, физики настраивали установку таким образом, чтобы филамент начинался практически сразу у острия башенного громоотвода и достигал не менее 30 метров вверх.

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Интересные детали эксперимента

Измерения показывают, что за 9 лет 84 процента молний, бьющих в башню Сентис – отрицательные (т.е. отрицательный заряд эффективно переносится к земле), 11 процентов – положительные и 5 процентов – биполярные.

Однако все четыре молнии, стимулируемые лазером, оказались положительными. Лишь в одном случае небо было достаточно чистым, чтобы снять разряд на видео с двух точек наблюдения. На записи видно, что ломаная молния следует за лазерным лучом в течение 50 метров. При этом у нее отсутствуют разветвления, в отличие от обычных молний.



Кадры из видео: управляемая молния сверху, обычная снизу / Фото arxiv

В ходе эксперимента авторы пришли к выводу, что ключом к успеху оказалась высокая частота повторения лазерных импульсов.

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Во время филаментации небольшая часть свободных электронов, созданных ионизацией в сильном лазерном поле, увлекается нейтральными молекулами кислорода. При высокой частоте повторения лазера эти долгоживущие заряженные молекулы кислорода накапливаются, сохраняя память о лазерном пути в малой энергии отрыва, что облегчает распространение разряда.

Кроме того, физики провели расчеты, подтвердившие, что в сложившихся условиях положительные молнии потребуют меньшего электрического поля, чем отрицательные. И хотя их результаты пока нельзя назвать работающим лазерным громоотводом, ученые доказали его принципиальную возможность, а также указали направление оптимизации этого процесса.