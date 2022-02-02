Солнце вспыхнуло около 4,6 миллиарда лет назад. Земля же зародилась около 4,54 миллиарда лет назад. Это и неудивительно, ведь вокруг молодых звезд остается "избыточный" материал, образующий протопланетный диск. Позже диск образует планеты, карликовые планеты, спутники, астероиды, кометы, метеороиды и все остальное, что есть в системе. Таким образом протопланетный диск исчезает. Но ученые из Католического университета Лёвена (KU Leuven), Бельгия, уверены, что даже после этого планеты могут образоваться.

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"Классический" газопылевой диск (слева) вокруг звезды и диск с центральной пустотой / Фото Physx

"Новая жизнь" в двойной системе

В старых звездных системах отсутствует протопланетный диск. Но все же материал для новых планет есть откуда брать – от звезды, которая "умерла". Речь идет о светилах со средней массой, которые заканчивают свое существование не феерическим взрывом сверхновой, а относительно спокойно сбрасывают верхние слои, превращаясь в компактный объект – белый карлик. Как правило, тогда образуются так называемые планетарные туманности.

После сброса прослоек, этот материал разлетается во все стороны. Но в случае с двойной звездной системой, где есть две звезды, этого может не произойти – общей гравитации звезды и уже белого карлика может быть достаточно, чтобы удержать "посмертный" материал от разбегания в разные стороны. В результате этого может образоваться новый протопланетный диск. Что ж, эта мысль не является новой и такие двойные системы с газопылевым диском известны.

Но самое интересное то, что около 8 – 12% таких двойных звездных систем имеют в диске промежуток – пустота, которая располагается близко к звездам. Ученые из Католического университета Лёвена считают, что это свидетельство формирования планеты после "смерти" одной из двух звезд. Экзопланета буквально вычистила внутреннюю часть диска во время своего формирования.

Обратите внимание! Астрономы отметили, что в таких системах протопланетный диск и звезда, которая "умирает", очень бедны тяжелыми химическими элементами. Это может свидетельствовать о том, что планета во время формирования притянула к себе тяжелые частицы.

Пока наблюдения не подтвердили наличие планет в двойных звездных системах, которые имеют диск с пустотой внутри. Но если это произойдет, ученым придется несколько скорректировать теории формирования экзопланет.