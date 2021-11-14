Могли бы дожить до нашего времени: люди ускорили вымирание мамонтов

Ученые опровергли популярную теорию о том, что мамонты исчезли в результате климатических изменений. Ранее считалось, что гигантские млекопитающие погибли из-за глобального потепления.

Исследование ученых из Университета Аделаиды и Университета Копенгагена показало, что деятельность древнего человека играла более важную роль в исчезновении мамонтов, чем повышение температуры. Изучали вымирание млекопитающих 5 лет.

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С помощью реконструкции ученые определили, что именно человеческая рука стала причиной вымирания мамонтов.

Охота на мамонтов значительно сократила их популяцию / Фото jfhdigital

Популярная теория об исчезновении мамонтов в результате климатической катастрофы оказалась не до конца правдивой, утверждают ученые.

Мы не говорим, что изменение климата не играло роли, мы говорим, что люди играли более важную роль, чем раньше считалось,

– рассказал ведущий автор исследования Дэмиен Фордхэм.

Группа ученых обнаружила, что во время климатических изменений, 4 тысячи лет назад, люди активно уничтожали мамонтов ради кожи и мяса.

Что известно о мамонтах Эти млекопитающие могли достигать высоты до 6 метров и массы тела в 14 – 15 тонн. Древние мамонты были в два раза больше больше крупнейших современных млекопитающих – африканских слонов. Древнейшие представители вида появились примерно 5 миллионов лет назад. Последние мамонты жили в Арктике до II тысячелетия до нашей эры – в то время арктические острова были недостижимы для людей.

Без людей мамонты выжили бы

Ученые исследовали весь путь вымирания мамонтов в Евразии в течение 21 тысячи лет. Команда использовала окаменелость и ДНК животных для моделирования мамонта.

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На исследование ученые потратили 5 лет

Мы знаем, что люди использовали шерстистых мамонты для получения мяса, кожи, костей и слоновой кости. Однако до сих пор было трудно определить точную роль потепления климата и человеческой охоты на его вымирание,

– отметил Фордхэм.

Мамонты могли жить и по сей день, если бы не деятельность человека / Фото softpedia

По результатам исследования, мамонты могли бы жить еще тысячи лет в Арктике и даже увидеть современный мир, если бы не человеческая деятельность.

"В нашей симуляции мы изъяли людей из мира, и увидели стойкость шерстистых мамонтов. Это заставляет нас верить, что в некоторых местах они могли бы продержаться гораздо дольше и потенциально дожить до наших дней", – подытожил ученый.