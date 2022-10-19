Археологи заявляют, что нашли могилу Святого Николая и пол, по которому он ходил

Турецкие археологи объявили о важном открытии, которое, однако, пока вызывает некоторые сомнения. По их словам, они нашли могилу Святого Николая в церкви города Демре.

Об открытии объявил президент Регионального совета по сохранению культурного наследия Анталии профессор Осман Эраушар. По его словам, находку сделали в церкви, названной в честь Святого Николая, который, как известно, родился и жил в этой местности.

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Что нашли археологи

Эраушар отметил, что ныне существующая церковь была построена в VII-VIII веках над более ранней, епископом которой и был Святой Николай.

Новые находки сделаны именно в остатках ранней церкви, погребенных под отложениями.

Храм, где в III-IV веках служил святой Николай, был найден на глубине 7-8 метров под землей.

Во время раскопок также был открыт пол, по которому ходил один из самых известных в мире святых.

Однако здесь все же следует добавить "возможно", поскольку раскопки самой могилы еще не производились. Археологи собираются сначала провести дополнительные исследования, а затем, при необходимости, раскопают захоронение, чтобы уточнить, кому оно принадлежит.

Когда уложенную в 1970-х годах плиту пола сняли, были проведены раскопки. Результатом стало напольное покрытие церкви начала IV века. Коллеги, проводившие раскопки, готовят об этом публикацию. На самом деле это пол того времени, когда жил святой Николай. Это очень важное открытие, первая находка того периода. Мы рассматриваем находку как сокровище, которое еще немного продлит архитектурную историю и иконографическую ценность храма. Скоро она будет готова к осмотру,

– говорит профессор Эраушар.

Проблема в том, что храм периодически затапливает – он находится почти на 2 метра ниже уровня моря. Это может усложнить работу.



Раскопки в церкви города Демре / Фото Demirören



Раскопки в церкви города Демре / Фото Demirören



Раскопки в церкви города Демре / Фото Demirören Раскопки в церкви города Демре / Фото Demirören

Святой Николай: что о нем известно

Святой Николай (известный также как Николай Угодник, Николай Чудотворец, Николай Мирликийский) родился в Патаре на территории современной Турции, в одном из важных портовых городов, в семье богатого торговца пшеницей. Впоследствии он стал епископом в городе Миры (современный Демре) и тут же был похоронен. Церковь, в которой Николай служил епископом, имеет очень важное значение в христианском мире, особенно для православных. Ежегодно это место посещают тысячи туристов.

В церкви стоит саркофаг римского периода, украшенный рыбьей чешуей и листьями аканта, который, как считается, принадлежал святому. Но мощи из него были изъяты и перевезены еще в Средние века, поэтому до сих пор неясно, кому точно они принадлежали.



Саркофаг в церкви города Демре / Фото Demirören