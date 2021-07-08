Почему модуль "Пирс" отсоединят от МКС

Дело в том, что на 21 июля запланирован запуск многофункционального лабораторного модуля "Наука", который станет новой частью российского сегмента МКС. Ввод данного блока в эксплуатацию требует отвода с орбиты модуля "Пирс".

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В связи с этим отстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" вместе со стыковочным отсеком-модулем "Пирс", чье место на МКС займет модуль "Наука", запланирована на 23 июля (при условии запуска "Науки" 21 июля). Вход в плотные слои атмосферы и последующее затопление несгораемых элементов конструкции корабля и модуля состоится в свободном от движения кораблей районе акватории Тихого океана через 4 часа после расстыковки,

– говорится в сообщении Государственной корпорации.



Моудль "Пирс" используется как стыковочный шлюз / Фото "Роскосмос"

Какую функцию на МКС выполняет модуль "Пирс"