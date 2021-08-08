Модуль "Пирс" работал в составе Международной космической станции с 2001 года. Как понятно из названия, он выполнял роль узла для стыковки космических кораблей. Также с "Пирса" совершали выход в открытый космос российские космонавты. 26 июля 2021 года модуль был отсоединен от МКС, чтобы его заменил скандальный модуль "Наука". Астронавт ESA Тома Песке показал нам, как "Пирс" сгорал в атмосфере Земли.

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Российский модуль "Пирс" сгорает в атмосфере: смотреть видео онлайн

"Пирс" падает в океан

"Пирс" был отсоединен от МКС благодаря российскому грузовому космическому кораблю "Прогресс". С помощью собственных двигателей "Прогресс" обеспечил увеличение дистанции от МКС. После этого корабль дал тормозной импульс двигателями, чтобы свести с орбиты как себя, так и подключенный "Пирс".

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"Прогресс" вместе с "Пирсом" удаляются от МКС / Фото NASA / Flickr Johnson

На видео видно, как модуль МКС "Пирс" сгорает в плотных слоях атмосферы. Постепенно от него отпадают разнообразные части конструкции, которые также сгорают.

26 июля 2021 года остатки "Пирса" и "Прогресса", которые не сгорели в атмосфере, упали в южной акватории Тихого океана – в месте, известном как точка Немо.



"Прогресс" и "Пирс" удаляются от МКС / Фото NASA / Flickr Johnson