Модуль "Наука" успешно пристыковался к Международной космической станции

В четверг, 29 июля, "Роскосмос" и NASA провели успешное стыковки модуля "Наука" с Международной космической станцией. Теперь Орбитальная станция получила новый элемент для работы – научную лабораторию для проведения экспериментов.

Модуль "Наука" начали собирать еще в 1995 году, а запустить его к МКС планировали в 2007 году, однако что-то пошло не так "Роскосмос" немного опоздал. Несколько последних лет запуски модуля переносили и таки запустили его 21 июля.

К теме Россия наконец запустила к МКС модуль "Наука" и, конечно же, без проблем не обошлось

Как проходил процесс стыковки

Путешествие "Науки" к станции была длинной:

все началось вечером в среду, 21 июля;

полет длился почти восемь суток;

за это время был выявлен ряд проблем, однако некоторые из них удалось устранить;

несколько раз произошла корректировка траектории и изменение орбиты.

Лабораторный модуль оборудован системой сближения и стыковки "Курс" и именно ее должны были применить во время стыковки – все должно было пройти в автоматическом режиме. Однако в конце была применена система ручной стыковки с использованием ручного телеоператорного режима управления (ТОРУ). Режим используется космонавтами для стыковок беспилотных аппаратов уже около 30 лет.

Что будет с модулем "Наука" после стыковки

Сначала "Наука" была дублером первого модуля МКС "Заря", однако затем стала самостоятельным модулем, который должен был войти в состав российского сегмента еще 12 лет назад.

После стыковки новый модуль нужно будет подключить ко всем системам станции, разобрать и установить оборудование. Предполагается, что космонавтам потребуется примерно восемь раз выйти в открытый космос для того, чтобы подключить кабели систем электропитания и связи, "распаковать" и подготовить к работе европейский манипулятор ERA, установить телекамеры и поручни для работы на внешней поверхности модуля.

Заметная часть работы будет сделана с помощью ERA: манипулятор должен будет снять с "Рассвета" шлюзовую камеру, которая ждала этого момента 11 лет, и пристыковать ее к "Науке". В дальнейшем ERA и шлюзовая камера позволят сократить количество выходов космонавтов в открытый космос – научные приборы экипаж будет устанавливать снаружи МЛМ на специальные рабочие места манипулятром с ИК.

На летные испытания модуля отведено 12 месяцев с момента пуска – только через год МЛМ будет считаться официально введенным в эксплуатацию.

Модуль "Наука" стал четвертым крупным научным модулем МКС наравне с американским "Дестини", европейским "Коламбусом" и японским "Кибо".

Интересно Маск бы посмеялся: российские космонавты на МКС могут остаться без скафандров

В первоначальных планах МКС никакой "Науки" не предусматривалось. Планировалось, что Россия установит два крупных исследовательских модуля и научно-энергетическую платформу с большими солнечными батареями. Затем место двух научно-исследовательских модулей в планах занял один-единственный – собственно, "Наука", а место научно-энергетической платформы – два научно-энергетических модулей НЕМ.

Однако НЕМи к МКС, скорее всего, уже не полетят – недостроенный модуль теперь планируется сделать базовым элементом национальной российской станции, которую планируют построить на орбите.