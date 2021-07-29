Модуль "Наука" начали собирать еще в 1995 году, а запустить его к МКС планировали в 2007 году, однако что-то пошло не так "Роскосмос" немного опоздал. Несколько последних лет запуски модуля переносили и таки запустили его 21 июля.

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Как проходил процесс стыковки

Путешествие "Науки" к станции была длинной:

все началось вечером в среду, 21 июля;

полет длился почти восемь суток;

за это время был выявлен ряд проблем, однако некоторые из них удалось устранить;

несколько раз произошла корректировка траектории и изменение орбиты.

Лабораторный модуль оборудован системой сближения и стыковки "Курс" и именно ее должны были применить во время стыковки – все должно было пройти в автоматическом режиме. Однако в конце была применена система ручной стыковки с использованием ручного телеоператорного режима управления (ТОРУ). Режим используется космонавтами для стыковок беспилотных аппаратов уже около 30 лет.

Сначала "Наука" была дублером первого модуля МКС "Заря", однако затем стала самостоятельным модулем, который должен был войти в состав российского сегмента еще 12 лет назад.

Что будет с модулем "Наука" после стыковки

После стыковки новый модуль нужно будет подключить ко всем системам станции, разобрать и установить оборудование. Предполагается, что космонавтам потребуется примерно восемь раз выйти в открытый космос для того, чтобы подключить кабели систем электропитания и связи, "распаковать" и подготовить к работе европейский манипулятор ERA, установить телекамеры и поручни для работы на внешней поверхности модуля.

Заметная часть работы будет сделана с помощью ERA: манипулятор должен будет снять с "Рассвета" шлюзовую камеру, которая ждала этого момента 11 лет, и пристыковать ее к "Науке". В дальнейшем ERA и шлюзовая камера позволят сократить количество выходов космонавтов в открытый космос – научные приборы экипаж будет устанавливать снаружи МЛМ на специальные рабочие места манипулятром с ИК.

На летные испытания модуля отведено 12 месяцев с момента пуска – только через год МЛМ будет считаться официально введенным в эксплуатацию.

Модуль "Наука" стал четвертым крупным научным модулем МКС наравне с американским "Дестини", европейским "Коламбусом" и японским "Кибо".

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В первоначальных планах МКС никакой "Науки" не предусматривалось. Планировалось, что Россия установит два крупных исследовательских модуля и научно-энергетическую платформу с большими солнечными батареями. Затем место двух научно-исследовательских модулей в планах занял один-единственный – собственно, "Наука", а место научно-энергетической платформы – два научно-энергетических модулей НЕМ.

Однако НЕМи к МКС, скорее всего, уже не полетят – недостроенный модуль теперь планируется сделать базовым элементом национальной российской станции, которую планируют построить на орбите.