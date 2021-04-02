Модуль "Наука" создан на конструктивно-технологической базе функционально-грузового блока "Заря". Сроки вывода модуля на орбиту уже несколько раз переносили.

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Дата вывода модуля "Наука" в космос

По сообщению Ракетно-космической корпорации "Энергия" и NASA, модуль планируется запустить 15 июля из космодрома Байконур. Для этого будет использована ракета-носитель "Протон-М".

После введения в состав МКС новый блок предоставит большое количество рабочих мест, а также пространство для размещения различной аппаратуры. "Наука" сможет регенерировать воду и кислород. Кроме того, в состав модуля войдет роботизированный манипулятор ERA (European Robotic Arm).

Корректировка орбиты МКС

Тем временем 2 апреля была осуществлена коррекция орбиты МКС. Для этого использовались двигатели грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к служебному модулю "Звезда". В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 360 метров. Маневр совершили для формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-18".