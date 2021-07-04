Двухцепочные разрывы – это тип повреждения ДНК, который может быть восстановлен двумя основными путями: негомологичными соединениями концов, во время которого в место разрыва могут добавляться специальные вставки, и гомологичная рекомбинация, при которой последовательность ДНК часто остается без изменений. Благодаря инструменту редактирования генов CRISPR исследователи на борту МКС редактировали колонии дрожжей, чтобы изучить, как они восстанавливают повреждения своего ДНК, что может стать первым шагом к поиску способов защиты астронавтов от излучения космоса.

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Астронавтка NASA Кристина Кох выполняет CRISPR-редактирование колоний дрожжей на борту МКС / Фото EurekAlert

Подробнее об эксперименте на борту МКС

CRISPR – одно из самых важных научных достижений последнего десятилетия, которое позволяет ученым легко вносить изменения в геномы живых клеток. Это потенциально может помочь в борьбе с целым рядом заболеваний, таких как рак, ВИЧ, мышечная дистрофия или диабет.

Но есть большая группа проблем со здоровьем, на которых до сих пор не тестировать CRISPR, – это те проблемы, которые возникают в результате космических путешествий.

Для нового исследования ученые проекта Genes In Space изучали, по-другому ли клетки ведут себя в условиях микрогравитации. Астронавты использовали CRISPR-редактирование колоний дрожжей на МКС, чтобы образовать в их геноме двухцепочечный разрыв. Ученые наблюдали, как дрожжи справляются с этим повреждением в условиях невесомости, а затем сравнили результаты с контрольными группами на Земле.

Исследование показало, что некоторые из подопытных колоний смогли вылечить повреждение. Ученые будут наблюдать за этим и в дальнейшем, чтобы понять, как человек может справляться с ионизирующим излучением в космосе.