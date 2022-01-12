Модераторы Facebook грозятся прекратить работу: что произошло в компании

Сотрудники, занятые модерацией Facebook, похоже, готовы объявить забастовку. Однако виновата в этом не сама Meta, которая владеет соцсетью, а сторонняя компания, чьими услугами пользуется Facebook.

Модераторы Facebook работают через агентство Accenture. Они написали открытое письмо руководству компании с требованием выплатить задолженность по зарплате.

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Что произошло

Accenture, заключившая с Facebook контракт на модерацию контента стоимостью 500 миллионов долларов, уверяет, что деньги не пришли из-за смены бухгалтерской компании.

Во время первой попытки запустить деньги, произошла непонятная ошибка и показатели зарплат просто обнулились.

Агентство заявило, что не знает точных сроков решения проблемы, но компания выплатит все деньги, которые задолжала, когда проведет соответствующие расчеты, а также покроет штрафы за просрочку оплаты.

После публикации коллективного письма компания решила выдать несколько единовременных платежей, пока не проведет полный перерасчет.

Эти деньги получила только часть сотрудников.

Некоторые работники были вынуждены брать кредиты, чтобы "купить еду для своих детей", цитирует слова одного из сотрудников издания The Verge. По состоянию на вечер понедельника, как заявил еще один модератор, более 50 человек из его команды все еще не получили зарплату.

Сейчас сама Accenture сообщает, что никаких остановок в работе модераторов не было.