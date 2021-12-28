Модератор TikTok подала на компанию в суд: работа навредила ее психическому здоровью

Кэнди Фрейзер, которая ранее работала в компании ByteDance, владелицы TikTok, судится с бывшим работодателем. По словам истицы, работа навредила ее психическому здоровью.

Главной претензией Кэнди Фрейзер является то, что TikTok заставляет модераторов работать в изнурительном темпе. По ее словам, правила почти не дают возможности отдохнуть и заставляют смотреть сотни видеороликов в день с небольшими паузами. Модераторы работают по 12 часов за смену и имеют право всего на один час обеда и два перерыва по 15 минут.

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Что известно

Несмотря на такое малое количество времени на отдых, работники все равно не успевают выполнять установленные компанией нормативы.

Зачастую работникам приходится включать до 10 роликов одновременно и смотреть их не полностью.

The Verge ранее рассказывали, что TikTok строго следит за рабочим временем модераторов и наказывает их за любой несанкционированный перерыв.

Однако даже не это самое страшное, говорит истица. Она работала на стороннего подрядчика, заключившего договор с ByteDance, и за время своего труда насмотрелась невероятных кошмаров.

Люди пытаются загрузить на площадку не только лайфхаки, глупые песни и видео с котиками — Фрейзер рассказала, про сцены насилия над животными, отвратительных сексуальных манипуляций, изнасилований, и даже каннибализма. Они до сих пор вызывают у нее ужасные чувства, даже через некоторое время после увольнения.

Девушка делится, что после этой работы у нее начались проблемы с психическим здоровьем. В частности, она испытывает тревожные симптомы, признаки посттравматического стрессового расстройства, панические атаки и приступы депрессии. Кроме того, у нее наблюдаются проблемы со сном — она страдает от ночных кошмаров, в которых фигурируют ужасы из TikTok-видеороликов.

Иск, который подала Кэнди, является открытым, это означает, что к нему могут присоединиться другие пострадавшие и тогда он станет коллективным. Девушка требует от ByteDance финансового возмещения за причиненный ей вред и оплаты ее лечения психических расстройств. Кроме того, иск обязывает компанию создать медицинский фонд для модераторов контента и пересмотреть беспощадный график их работы.