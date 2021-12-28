Главной претензией Кэнди Фрейзер является то, что TikTok заставляет модераторов работать в изнурительном темпе. По ее словам, правила почти не дают возможности отдохнуть и заставляют смотреть сотни видеороликов в день с небольшими паузами. Модераторы работают по 12 часов за смену и имеют право всего на один час обеда и два перерыва по 15 минут.
Интересно Помощь на расстоянии: каким должно быть современное обслуживание клиентов
Что известно
- Несмотря на такое малое количество времени на отдых, работники все равно не успевают выполнять установленные компанией нормативы.
- Зачастую работникам приходится включать до 10 роликов одновременно и смотреть их не полностью.
- The Verge ранее рассказывали, что TikTok строго следит за рабочим временем модераторов и наказывает их за любой несанкционированный перерыв.
- Однако даже не это самое страшное, говорит истица. Она работала на стороннего подрядчика, заключившего договор с ByteDance, и за время своего труда насмотрелась невероятных кошмаров.
- Люди пытаются загрузить на площадку не только лайфхаки, глупые песни и видео с котиками — Фрейзер рассказала, про сцены насилия над животными, отвратительных сексуальных манипуляций, изнасилований, и даже каннибализма. Они до сих пор вызывают у нее ужасные чувства, даже через некоторое время после увольнения.
Девушка делится, что после этой работы у нее начались проблемы с психическим здоровьем. В частности, она испытывает тревожные симптомы, признаки посттравматического стрессового расстройства, панические атаки и приступы депрессии. Кроме того, у нее наблюдаются проблемы со сном — она страдает от ночных кошмаров, в которых фигурируют ужасы из TikTok-видеороликов.
Иск, который подала Кэнди, является открытым, это означает, что к нему могут присоединиться другие пострадавшие и тогда он станет коллективным. Девушка требует от ByteDance финансового возмещения за причиненный ей вред и оплаты ее лечения психических расстройств. Кроме того, иск обязывает компанию создать медицинский фонд для модераторов контента и пересмотреть беспощадный график их работы.