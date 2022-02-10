Модератор китайской видеоплатформы Bilibili скончался от переутомления на рабочем месте

Официально компания отрицает обвинения, но признала, что должна уделять больше времени здоровью сотрудников. Bilibili обещает нанять 1000 новых сотрудников.

Внезапная смерть модератора Bilibili оживили общественные дискуссии по поводу культуры чрезмерной работы китайских технологических компаний. Новость привлекла дополнительное внимание, поскольку это произошло в период активных празднований Китайского Нового года, самого важного ежегодного государственного праздника Китая.

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Что произошло

Об этом случае написал пользователь соцсети Weibo Ван Луобей, вызвав этим 290 миллионов просмотров.

Согласно его информации, модератор 12 часов непрерывно работал на выходных, объявленных в честь Нового года – с 9:00 до 21:00.

объявленных в честь Нового года – с 9:00 до 21:00. Днем 4 февраля работнику стало плохо, и его срочно доставили в больницу.

Смерть от кровоизлияния в мозг констатировали около 20 часов в тот же день после того, как многочасовые попытки спасти ему жизнь не помогли.

7 февраля Bilibili отправила письмо сотрудникам, в котором заявила, что умерший не работал лишние часы перед смертью, но влиятельные интернет-ресурсы утверждают другое.

Позже компания опубликовала результаты внутреннего расследования, согласно которым сотрудник работал в выходные по восемь часов в день – с 9:30 до 18:30.

Ситуация приковала к Bilibili дополнительное внимание властей, ведь еще в августе 2021 года Верховный суд Китая объявил незаконной "систему 996" – крупные компании работали с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. Такой график действовал в Alibaba (которая владеет сервисом Bilibili) и Tencent. Некоторые компании действительно отказались от системы, но сократили зарплаты.

Компания утверждает, что создала специальную группу по сотрудничеству с полицией и семьей работника, чтобы разобраться в этом вопросе. Bilibili добавила, что бурная реакция на историю в соцсетях побудила ее принять меры, чтобы "гарантировать здоровье модераторов и предотвратить повторение подобных трагедий". Чтобы снизить нагрузку, обещают нанять еще 1000 человек и чаще проверять здоровье работников.