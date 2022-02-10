Внезапная смерть модератора Bilibili оживили общественные дискуссии по поводу культуры чрезмерной работы китайских технологических компаний. Новость привлекла дополнительное внимание, поскольку это произошло в период активных празднований Китайского Нового года, самого важного ежегодного государственного праздника Китая.

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Что произошло

Об этом случае написал пользователь соцсети Weibo Ван Луобей, вызвав этим 290 миллионов просмотров.

Согласно его информации, модератор 12 часов непрерывно работал на выходных, объявленных в честь Нового года – с 9:00 до 21:00.

объявленных в честь Нового года – с 9:00 до 21:00. Днем 4 февраля работнику стало плохо, и его срочно доставили в больницу.

Смерть от кровоизлияния в мозг констатировали около 20 часов в тот же день после того, как многочасовые попытки спасти ему жизнь не помогли.

7 февраля Bilibili отправила письмо сотрудникам, в котором заявила, что умерший не работал лишние часы перед смертью, но влиятельные интернет-ресурсы утверждают другое.

Позже компания опубликовала результаты внутреннего расследования, согласно которым сотрудник работал в выходные по восемь часов в день – с 9:30 до 18:30.

Ситуация приковала к Bilibili дополнительное внимание властей, ведь еще в августе 2021 года Верховный суд Китая объявил незаконной "систему 996" – крупные компании работали с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. Такой график действовал в Alibaba (которая владеет сервисом Bilibili) и Tencent. Некоторые компании действительно отказались от системы, но сократили зарплаты.

Компания утверждает, что создала специальную группу по сотрудничеству с полицией и семьей работника, чтобы разобраться в этом вопросе. Bilibili добавила, что бурная реакция на историю в соцсетях побудила ее принять меры, чтобы "гарантировать здоровье модераторов и предотвратить повторение подобных трагедий". Чтобы снизить нагрузку, обещают нанять еще 1000 человек и чаще проверять здоровье работников.