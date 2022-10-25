Поняв особенности и плюсы такого формата, можно много выиграть и использовать преимущества именно этого инструмента для достижения целей. Сегодня это не просто возможность, а настоящее оружие каждого бизнеса. Специально для 24-го канала руководитель университетской программы GlobalLogic в Украине Евгений Сакало подготовил несколько актуальных и полезных советов.

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Онлайн формат – это new normal, инструмент доступный каждому. Разве не в этом сила? Онлайн событие или панельная дискуссия появилась в начале пандемии как вынужденная мера, теперь это новая сущность и опция для выбора.

Как сделать ивент доступным для широкой аудитории

Какие могут быть форматы онлайн событий? Здесь интересно, ведь речь идет не только о масштабных инвентах вроде форумов на тысячи людей. Онлайн-событие может быть просто сдержанно на вашем YouTube канале или в любой соцсети, где есть возможность снимать вживую. То есть фактически вы можете запустить панельную дискуссию на своей странице и обсудить со своими подписчиками что-то насчет популярных навыков на рынке труда или топ-10 профессий, которые пользуются спросом прямо сейчас.

Как и на оффлайн события, в онлайне также есть тот, кто проводит эфир. Это так называемый модератор или человек, который не даст дискуссии пойти не в том направлении. Здесь следует выделить три важных тезиса:

Модератор события – это не данность, а навык. Аргументы типа "я умею выступать на публику" или "я разбираюсь в этой теме" не работают, нужно научиться.

Аргументы типа "я умею выступать на публику" или "я разбираюсь в этой теме" не работают, нужно научиться. Модератор должен быть сообразительным. Это история об умении пошутить, вовремя вставить факты, аналитику, спровоцировать дискуссию, когда скучно, или корректно погасить страсти, когда слишком жарко. Умение отойти на второй план, когда это нужно, или включиться в дискуссию, когда кто-то "выпадает".

Это история об умении пошутить, вовремя вставить факты, аналитику, спровоцировать дискуссию, когда скучно, или корректно погасить страсти, когда слишком жарко. Умение отойти на второй план, когда это нужно, или включиться в дискуссию, когда кто-то "выпадает". Модерировать это не о "передавать слово" или "представить участников". Это о гибкости, умении маневрировать и способности делать событие интересным для ее участников и слушателей.

Важно! Перед началом встречи необходимо установить контакт с участниками события. Сначала познакомиться, затем собраться на тестовый звонок, узнать детали каждого из участников. Необходимо спросить участников "Что вам важно проговорить?", ведь именно они являются главными действующими лицами.

Лайфхаки, как сделать все на отлично

Распечатайте ключевую информацию, чтобы не бегать по экрану глазами. Выделите главные тезисы и структуру, чтобы не потерять мнение. Оденьтесь формально, чтобы выглядеть лучше, чем агент Смит. Ваш внешний вид также показывает подготовку к событию и вызывает симпатию. Позаботьтесь о фоне, свете, звуке и нормальной связи. Плохо работает что-то по этому – автоматически теряется внимание слушателей и участников. К тому же все теряют время. Апеллируйте к тому, что раньше говорили или писали участники дискуссии. Это вызывает доверие и показывает вашу подготовку и компетентность. Общайтесь со зрителями, призывайте их быть активными и рассказывать интересную информацию. Без взаимодействия теряется самое главное – внимание.

Незаменимый человек на вашей виртуальной площадке – помощник, желательно с техническими навыками на бэкенде, ведь в процессе может возникнуть куча неожиданностей. Помощник поможет справиться с технологическими вызовами. Также будет не лишним и ко-модератор чатов. Его главная роль – зачитывать вопросы и ответы.

Этап – пост продакшн

Панельная дискуссия, как и любое коммуникационное событие, должна завершаться логическим эпилогом. Участникам будет приятно получить от вас материалы, записи, контакты организаторов, ссылки и т.д. Если у участников события были дополнительные вопросы – вы можете ответить на них письменно. Для понимания, что было хорошо, а над чем еще можно поработать, стоит создать фидбек форму для замечаний и предложений. Если напротив чего-либо из этих пунктов вы не можете поставить галочку – вам есть куда расти и развиваться. Подготовка к ивенту – это всегда ответственный процесс и много вызовов в первую очередь для себя. Благодаря систематизированной подготовке вам удастся ничего не упустить, а после происшествия получить три "да" от самого себя.

Популярность онлайна и его будущее

Еще задолго до пандемии человечество глобально начало переходить на мессенджеры, а затем – на Zoom-встречи именно для коммуникации. В настоящее время существует множество программ, которые предоставляют возможности для организации качественного общения с любой точки планеты. События последних лет расширили диапазон инструментов таких приложений, теперь Zoom или GoogleMeets – must have нашей реальности.

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Может ли онлайн формат стать еще лучше? Да, может. Возможно, уже совсем скоро во время конференций за рабочим столом будут сидеть наши проекции, а модератором на ивенте будет искусственный интеллект. Здесь можно многое фантазировать, но вывод вырисовывается такой: онлайн-формат это безграничный источник для возможностей и развития. Конечно, это не одно и то же, что встретиться с человеком в жизни, обменяться взглядами и пожать друг другу руки. Но в условиях когда в мире постоянно происходят изменения, время приобретает все большую ценность, или вам нравится постоянно путешествовать и работать отовсюду – именно онлайн формат это тот самый инструмент, который дает возможность успевать больше.