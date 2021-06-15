Модные тренды вызвали заболевание суставов в Средневековье

Бурсит или болезнь Hallux valgus, которая больше известна как боковое отклонение большого пальца стопы. Болезнь может привести к потере равновесия и потере подвижности. Ученые провели исследование, чтобы выяснить, почему эта болезнь была такой распространенной в конце Средневековья.

В конце XIV века мода в Европе изменилась. На замену обычной обуви, которая имела закругленный носок, пришли так называемые пулены. Это была обувь без каблуков и часто без твердой подошвы, которая имела длинный носок. Ученые утверждают, что мода на пулены вызвала рост заболеваемости населения Hallux valgus. Это в свою очередь вызвало рост случаев травмирования рук из-за того, что люди чаще падали.

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Пулены / Фото Wikipedia

Подробнее об исследовании

Ученые исследовали 177 человек с четырех различных кладбищ в Кембридже, Англия.

Кладбище мужского монастыря. Кладбище больницы. Пригородное кладбище. Сельское кладбище.

Человеческие останки тщательно исследовали и подвергли макрологической и рентгенологической оценке.

Hallux valgus был обнаружен у 18% людей и был значительно более распространен в течение XIV – XV веков, чем в XI – XIII веках. Еще у 6% была диагностирована начальная стадия болезни.

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Наиболее распространенной болезнь была в мужских монастырях (43%). Следом шло кладбище больницы (23%), пригородное кладбище (10%) и сельское кладбище (3%). Переломы или травмы в результате падений были более распространены у людей с деформацией большого пальца стопы, что говорит о том, что им труднее было удерживать равновесие, чем здоровым людям.

Ученые говорят, что рост количества заболеваемости совпадает с вхождением в моду новой обуви – пуленов. Кроме того, команда исследователей уверена, что Hallux valgus присутствовал у большего количества людей, чем показало их исследование.