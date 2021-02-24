Мобильным операторам утвердили новые тарифы: что изменится
Национальная комиссия регулирования связи и информатизации снижает межоператорский тариф в стационарных сетях. Таким образом хотят создать условия для снижения цены на звонки.
Источник:НКРСИ
Снижение вступает в силу 1 июля 2021 года.
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Детали решения
Так, уже с 1 июля за минуту исходящего звонка на номера фиксированной связи участники рынка будут платить 7 или 10 копеек, это будет зависеть от того, это вызов местный или междугородний.
При этом уже с 1 января 2022 года ставки уменьшаются до 5 и 8 копеек.
Как пишет издание UBR.ua себестоимость минуты в мобильной сети колеблется в пределах нескольких копеек. При этом крупные операторы установили завышенные тарифы для звонков на стационарные номера.
Базовые тарифы на звонки с мобильных на фиксированные:
- Киевстар ("Общение без границ") – 1,5 грн/мин,
- Vodafone (SuperNet Turbo) – 0,6 грн/мин,
- lifecell ("Смарт Лайф") – 1 грн/мин.
Что изменится для пользователей
Снижение расчетных такс должно положительно сказаться на пользователях. Они получат:
- возможность пользоваться увеличенными объемами пакетных минут на все виды услуг;
- уменьшение стоимости межсетевых звонков.
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