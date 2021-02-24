Национальная комиссия регулирования связи и информатизации снижает межоператорский тариф в стационарных сетях. Таким образом хотят создать условия для снижения цены на звонки.

Снижение вступает в силу 1 июля 2021 года.

Интересно Обнародовали рейтинг самых популярных приложений среди украинцев

Детали решения

Так, уже с 1 июля за минуту исходящего звонка на номера фиксированной связи участники рынка будут платить 7 или 10 копеек, это будет зависеть от того, это вызов местный или междугородний.

При этом уже с 1 января 2022 года ставки уменьшаются до 5 и 8 копеек.

Как пишет издание UBR.ua себестоимость минуты в мобильной сети колеблется в пределах нескольких копеек. При этом крупные операторы установили завышенные тарифы для звонков на стационарные номера.

Базовые тарифы на звонки с мобильных на фиксированные:

Киевстар ("Общение без границ") – 1,5 грн/мин,

Vodafone (SuperNet Turbo) – 0,6 грн/мин,

lifecell ("Смарт Лайф") – 1 грн/мин.

Что изменится для пользователей

Снижение расчетных такс должно положительно сказаться на пользователях. Они получат: