Мобильные операторы поддерживают инициативу, – "слуга" Федиенко об идентификации SIM-карт

В Украине уже в ближайшее время владельцы незарегистрированных SIM-карт должны будут привязать свои номера к паспортам. Предложение обсуждают в комитете Верховной Рады по цифровой трансформации.

Сейчас такая идея – лишь проект закона, над которым работает профильная рабочая группа. Дальше нужна будет международная экспертиза. Об этом рассказал нардеп фракции "Слуга народа", заместитель главы Комитета, председатель подкомитета цифровой и смарт-инфраструктуры, электронных коммуникаций, кибербезопасности и киберзащиты Комитета Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

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По его словам, после введения такой инициативы мошенники не смогут воспользоваться номером телефона для краж.

"Все мобильные операторы поддерживают эту инициативу. Технически им не нужно будет ничего вводить", – отметил Федиенко.

Как будет происходить идентификация SIM-карт

Нардеп рассказал, что благодаря механизмам цифровой идентификации нужно будет просто подтвердить свой телефонный номер для оператора.

"Например, если вы являетесь клиентом Monobank, Приватбанка или другого банка, то вы в дальнейшем просто там себя верифицируете. А банк передаст эту операцию мобильному оператору, пояснив, что номер привязан к паспорту, и мы подтверждаем, что он принадлежит конкретному человеку", – отметил Федиенко.

Поэтому у мобильного оператора появится фамилия человека, которая будет привязана к телефонному номеру.

Что известно об инициативе: кратко

Согласно законопроекту, украинцам в будущем придется регистрировать мобильные номера по паспортам.

Большая часть абонентских номеров уже привязаны к конкретным лицам через банковские услуги. Регистрация у поставщиков электронных коммуникационных услуг будет лишь формальностью.

По предварительной информации тем, кто не идентифицирует свою SIM-карту, в 2023 году связь планируют ограничивать. То есть звонить смогут только те, кто идентифицировал себя.

По состоянию на 19 августа, к паспортам свои SIM-карты привязали примерно 10% украинцев.

Федиенко рассказал об идентификации SIM-карт: смотрите видео