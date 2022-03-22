Мобильная связь в России подорожает до 20% уже в ближайшее время

Услуги мобильной связи в России могут начать дорожать уже в конце марта. Об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на информацию, полученную от аналитиков и участников рынка.

Из-за беспрецедентных санкций наложенных на Россию из-за развязанной в Украине войны, рост цен на сотовую связь может составить от 10% до 20%. Дело в том, что все оборудование, установленное сейчас на сетях GSM, 3G и LTE, поставляется из-за рубежа.

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Среди компаний, которые присоединились к санкциям – Nokia и Ericsson. Они уже приостановили отгрузку своих продуктов. Таким образом, сейчас основным поставщиком оборудования в Россию является китайская Huawei.

Аналитики отмечают, что повышение цен будет происходить постепенно, но оно неизбежно. О росте цен на связь говорят и в компании Telecom Daily: эксперты полагают, что операторы начнут пересматривать тарифы во втором полугодии текущего года.

Национализация компаний

Тем временем в России собираются национализировать производственные мощности компаний, которые объявили о выходе с российского рынка, одной из первых озвучила пропагандистка Скабеева. Похоже, ее подхватили власти страны-террориста. Согласно данным российских средств массовой информации, кандидатами на национализацию являются 60 компаний.