Источник называет сумму в 725 миллионов долларов. Государственная организация Directorate of Enforcement заявила, что местное подразделение Xiaomi перечислило эквивалент 55,5 миллиарда рупий трем иностранным организациям с нарушением валютного законодательства.
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Что произошло
- Средства были арестованы еще 30 апреля.
- Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями говорит, что огромные суммы были переведены компанией Xiaomi Technology India Private Limited по указанию китайской материнской компании.
- Незаконные денежные переводы иностранным организациям якобы передавались как роялти, хотя таковыми не являлись.
- Это было сделано "для конечной выгоды группы Xiaomi" с нарушением пункта 4 Закона "Об управлении иностранной валютой" 1999 года. В нем говорится о запрете подобных операций.
Xiaomi India опубликовала ответ, в котором говорится, что все выплаты роялти и отчеты в банк законны и правдивы. Роялти, упомянутые Государственным агентством Directorate of Enforcement, предназначались для лицензированных технологий и интеллектуальной собственности, используемых в индийской версии продуктов Xiaomi.
Эти выплаты роялти, сделанные Xiaomi India, были за лицензированные технологии и IP-адреса, которые используются в наших индийских версиях продуктов. Мы стремимся тесно сотрудничать с государственными органами для выяснения любых недоразумений,
– говорится в заявлении Xiaomi.
Стоит отметить, что Xiaomi – самый крупный игрок рынка смартфонов в Индии. В 2021 году ее доля составляла 24 процента, согласно исследованиям Counterpoint Research. Южнокорейская Samsung с долей 19 процентов заняла второе место.