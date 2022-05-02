Источник называет сумму в 725 миллионов долларов. Государственная организация Directorate of Enforcement заявила, что местное подразделение Xiaomi перечислило эквивалент 55,5 миллиарда рупий трем иностранным организациям с нарушением валютного законодательства.

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Что произошло

Средства были арестованы еще 30 апреля.

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями говорит, что огромные суммы были переведены компанией Xiaomi Technology India Private Limited по указанию китайской материнской компании.

Незаконные денежные переводы иностранным организациям якобы передавались как роялти, хотя таковыми не являлись.

Это было сделано "для конечной выгоды группы Xiaomi" с нарушением пункта 4 Закона "Об управлении иностранной валютой" 1999 года. В нем говорится о запрете подобных операций.

Xiaomi India опубликовала ответ, в котором говорится, что все выплаты роялти и отчеты в банк законны и правдивы. Роялти, упомянутые Государственным агентством Directorate of Enforcement, предназначались для лицензированных технологий и интеллектуальной собственности, используемых в индийской версии продуктов Xiaomi.

Эти выплаты роялти, сделанные Xiaomi India, были за лицензированные технологии и IP-адреса, которые используются в наших индийских версиях продуктов. Мы стремимся тесно сотрудничать с государственными органами для выяснения любых недоразумений,

– говорится в заявлении Xiaomi.

Стоит отметить, что Xiaomi – самый крупный игрок рынка смартфонов в Индии. В 2021 году ее доля составляла 24 процента, согласно исследованиям Counterpoint Research. Южнокорейская Samsung с долей 19 процентов заняла второе место.