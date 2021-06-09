3D-печать стала играть важную роль в современном ракетостроении. Ключевые игроки, такие как Rocket Lab, NASA и SpaceX, активно используют эту технологию при создании ракет-носителей, космических кораблей и других устройств. Теперь на "вечеринку" пришел стартап Relativity Space со своей недавно презентованной ракетой Terran R, которую описывают, как полностью напечатанную на 3D-принтере.

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Презентация ракеты носителя Terran R: смотреть видео онлайн

Подробнее о ракете-носителе

Relativity Space описывает Terran R, как двухступенчатую ракету-носитель, высота которой составляет 66 метров, а диаметр – 4,9 метра. Калифорнийская компания разрабатывает ракету для запуска спутников и для межпланетных путешествий, оснащая ее способностью доставлять 20 тысяч килограммов полезного груза на низкую околоземную орбиту.

Для сравнения, Falcon 9 может вывести на низкую околоземную орбиту 16 500 килограммов с возвращением первой степени. Если же первую ступень не возвращать, тогда вес полезного груза возрастает до 22 800 килограммов.

Первая ступень Terran R будет оснащена 7 ракетными двигателями Aeon R, напечатанными на 3D-принтере. Вторая ступень будет иметь один двигатель Aeon Vac.

Relativity Space заявляет, что ракета будет полностью многоразовой, включая двигатели, первую и вторую ступень и 5-метровый обтекатель. Правда, пока не совсем понятно, как именно компания планирует возвращать вторую ступень.

Дата первого запуска точно неизвестна. Ожидается, что впервые ракета носитель Terran R полетит в 2024 году или позже.