Во многих популярных роутерах обнаружили критическую уязвимость: кто под угрозой

14 января 2022 , 16:04
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SentinelOne

Американский стартап в области кибербезопасности SentinelOne показал критическую уязвимость в популярных роутерах. Среди "жертв" – самые популярные бренды.

Уязвимость получила идентификатор CVE-2021-45388. Она сосредоточена в модуле ядра NetUSB тайваньского KCodes.

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Кто под угрозой

NetUSB используется для обеспечения функциональности USB-over-IP в роутерах брендов:

  • TP-Link,
  • D-Link,
  • Western Digital,
  • Netgear,
  • Tenda,
  • EDiMAX.

Уязвимость получила оценку опасности 9,8 из 10 баллов по шкале CVSS. Проблема затрагивает миллионы устройств по всему миру. Роутеры указанных брендов широко распространены и в Украине.

По данным самой KCodes, их компонент установлен более чем в 20% сетевых устройств по всему миру. Уязвимость состоит в том, что злоумышленники могут использовать подключенные к роутеру ПК и другие устройства, чтобы майнить криптовалюту. Кроме того, они могут сделать маршрутизаторы частью ботнета и осуществлять DDoS-атаки.

Только компания Netgear выпустила для своих роутеров обновление безопасности, которое устраняет баг. Другие производители могут сделать это очень быстро, поскольку KCodes имеет соответствующее обновление, представленное в конце 2021 года. 

Напомним, предыдущая схожая по опасности угроза была обнаружена в одной из библиотек языка программирования Java. Уязвимость Log4j получила оценку опасности 10 из 10 и начала эксплуатироваться хакерами очень быстро еще до того, как компании начали обновлять программное обеспечение. Позже было обнаружено, что против Log4j патч безопасности не очень помог, ведь породил еще одну уязвимость.
Автор: Олександр Гайдамашко