Уязвимость получила идентификатор CVE-2021-45388. Она сосредоточена в модуле ядра NetUSB тайваньского KCodes.

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Кто под угрозой

NetUSB используется для обеспечения функциональности USB-over-IP в роутерах брендов:

TP-Link,

D-Link,

Western Digital,

Netgear,

Tenda,

EDiMAX.

Уязвимость получила оценку опасности 9,8 из 10 баллов по шкале CVSS. Проблема затрагивает миллионы устройств по всему миру. Роутеры указанных брендов широко распространены и в Украине.

По данным самой KCodes, их компонент установлен более чем в 20% сетевых устройств по всему миру. Уязвимость состоит в том, что злоумышленники могут использовать подключенные к роутеру ПК и другие устройства, чтобы майнить криптовалюту. Кроме того, они могут сделать маршрутизаторы частью ботнета и осуществлять DDoS-атаки.

Только компания Netgear выпустила для своих роутеров обновление безопасности, которое устраняет баг. Другие производители могут сделать это очень быстро, поскольку KCodes имеет соответствующее обновление, представленное в конце 2021 года.

Напомним, предыдущая схожая по опасности угроза была обнаружена в одной из библиотек языка программирования Java. Уязвимость Log4j получила оценку опасности 10 из 10 и начала эксплуатироваться хакерами очень быстро еще до того, как компании начали обновлять программное обеспечение. Позже было обнаружено, что против Log4j патч безопасности не очень помог, ведь породил еще одну уязвимость.