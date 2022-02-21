Многие променяют руку на iPhone, – руководитель Berkshire Hathaway о результатах Apple

Несмотря на проблемы с цепочкой поставок, Apple вновь показывает рекордные продажи устройств и сервисов. Руководитель Berkshire Hathaway, владеющий 5,5% акций Apple, прокомментировал результаты ее деятельности.

В первом квартале 2022 финансового года компания показала рекордные продажи iPhone, Mac, Watch и своих сервисов. Чарли Мангер, вице-глава американского холдинга Berkshire Hathaway, впечатлен результатами.

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Что сказал Чарли Мангер

Apple безбожно хорошо управляется, многие променяют руку на iPhone,

– комментирует результаты работы Apple Чарли Мангер.

Компания, судя по всему, не сильно пострадала от проблем с цепочкой поставок.

Yahoo Finance сообщает, что Apple продала iPhone на рекордную сумму в 71,6 миллиарда долларов.

Акции за последний год выросли на 28%, увеличившись в цене больше, чем акции Google, Microsoft и Amazon.

В пресс-релизе Apple в прошлом месяце компания сообщила о рекордно высоком доходе в размере 123,9 миллиарда долларов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мангер говорит, что он оценивает силу компании по тому, насколько она нравится клиентам:

У меня есть множество друзей, которые расстались бы со своей правой рукой, прежде чем расстались бы со своим iPhone. Это чрезвычайно мощная позиция,

– добавляет предприниматель.

Интервью Мангера появилось на фоне слухов о потенциальных новых продуктах, которые мы увидим в этом году. В марте ожидают очередную презентацию Apple, на которой мы можем увидеть новый iPhone SE, iPad Air 5 и три новых компьютера Mac.

Осенью выйдут новые смартфоны iPhone 14, которые уже запущены в тестовое производство.