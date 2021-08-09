Объект получил название Кеттейл. Астрономы удивлены, что такое гигантское образование не заметили раньше. Работа готовится к публикации в научном журнале.

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Что это такое

Предполагают, что Кеттейл является отдельным рукавом галактической спирали или самой крупной из известных нитей газа в Млечном Пути.

Объект нашли с помощью радиотелескопа FAST, когда исследователи Нанкинского университета в Китае искали с его помощью облака атомарного водорода, чтобы составить карту рукавов Галактики. Пока что наблюдения показывают, что это "самая отдаленная и самая большая нить".

Находится она на расстоянии 71 750 световых лет от центра Галактики. Первоначальные расчеты размеров были такими: около 3590 световых лет в длину и 675 световых лет в ширину. Однако позже были получены новые данные, которые позволяют предположить, что объект достигает невероятных 16 300 световых лет в длину.

Если это правда, то эта газовая структура больше, чем еще одна обнаруженная недавно, длина которой составляет 9000 световых лет.

Почему ученые удивлены

Если не считать того, что такое гигантское облако газа ранее оставалось незамеченным, то ученые имеют еще один повод для размышлений. Дело в том, что обычно газовые нити расположены значительно ближе к центру Галактики и связаны со спиральными рукавами.