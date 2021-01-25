Несмотря на многовековую историю наблюдений за молниями, до сих пор к этому природному явлению есть целый ряд вопросов, особенно это касается его редких типов. Они имеют необычные формы и названия: "спрайт", "синие струи" и "эльфы". Последние исследования с помощью Международной космической станции позволили изучить некоторые из капризов природы и зафиксировать их на видео из космоса.

Источник: ESA

Свежий взгляд на малоизученные явления открывает обсерватория Европейского мониторинга атмосферно-космических взаимодействий (ASIM) на МКС.

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Как исследуют молнии на Земле из космоса

Находясь на высоте 400 км, она способна дать ответы на то, как формируется немало природных явлений, в частности, молнии. Сам прибор был установлен еще в 2018 году, он предназначен для поиска электрических разрядов, возникающих во время шторма, которые распространяются над грозами в верхних слоях атмосферы.

Последний раз удалось рассмотреть пять вспышек, одна из которых представляла собой "синюю струю" в стратосфере. Ученые рассказывают, что это редкая форма молнии, что выстреливает с грозовых облаков и достигает 50 км. Она длится менее одной секунды и способна порождать такой вид разрядов, как "эльфы". Последние быстро расширяют кольца оптического и ультрафиолетового излучения на дне ионосферы. Здесь электроны, радиоволны и атмосфера взаимодействуют, образуя необычные выбросы.

Молнии над Землей с борта МКС, видео:

Изучение таких погодных явлений важно для научного сообщества. Благодаря наблюдениям можно приблизиться к разгадке того, как зарождаются молнии. В свою очередь, согласно некоторым предположениям, они могут влиять на концентрацию парниковых газов в атмосфере Земли.